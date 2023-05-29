Зеленский поговорил с Эрдоганом о войне в Украине

Президент Украины в Twitter сообщил, что в телефонном разговоре он отметил личную роль Эрдогана в продолжении Черноморской зерновой инициативы, «что является весомой составляющей мировой продовольственной безопасности».

«Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем и в дальнейшем развивать его и совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!» – добавил глава украинского государства.

В сообщении же канцелярии турецкого президента указано, что Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах, а также обсудил «события в российско-украинской войне и региональные вопросы».

Ранее в понедельник турецкий президент провел телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентами РФ и США - Владимиром Путиным и Джо Байденом.