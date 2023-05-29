В Европе заявили о возможной войне между Россией и НАТО
Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил о вероятности войны между Россией и НАТО, пишет чешское издание Novinkу.
По его словам, вооруженные силы Чехии уже начали подготовку к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом.
«Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, не невозможна, она возможна», - сказал он.
Военный чиновник также напомнил, что Чехия является членом НАТО. Это дает как преимущества, так и налагает определенные обязанности на страну.
«Если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса», - добавил он.
Глава чешского Генштаба рассказал, что в таком случае его страна учитывает опыт войны РФ против Украины, чтобы укрепить национальную безопасность и преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей.