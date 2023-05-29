В Европе заявили о возможной войне между Россией и НАТО

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил о вероятности войны между Россией и НАТО, пишет чешское издание Novinkу.

По его словам, вооруженные силы Чехии уже начали подготовку к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом.

«Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, не невозможна, она возможна», - сказал он.