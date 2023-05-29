Украина приняла важные решения

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось в понедельник, 29 мая, обсуждались сроки движения Сил обороны Украины. Были приняты соответствующие решения. Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

«Докладывали на Ставке, как и всегда, главком и командующие оперативных направлений. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки касательно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — сказал Зеленский.

Украинские власти с конца 2022 года говорят о масштабном контрнаступлении. Ожидалось, что оно начнется весной, однако затем его сроки были отложены. В начале мая Зеленский говорил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени». Секретарь СНБО Украины Андрей Данилов 27 мая заявил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По его словам, вооруженные силы Украины готовы к наступлению, однако командование ждет наилучшего момента.