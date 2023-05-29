Грузия ответила Европе

В ответ на демарш, заявленный 29 мая Евросоюзом Грузии из-за возобновления прямых авиарейсов в Россию, в Тбилиси напомнили, что страну так пока и не приняли в ЕС. И потому ее положение отличается от ситуации, в которой живут государства-члены Евросоюза. С таким заявлением выступил заместитель вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.

Давиташвили напомнил, что Грузия достигла существенного прогресса в реформах, которые позволят стране войти в ЕС.

«Мы надеемся, что этот прогресс будет адекватно оценен нашими европейскими партнерами, но также следует учитывать, что контекст Грузии действительно другой. Наша ситуация специфична, будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений», – заявил Давиташвили.

Вице-премьер обратил внимание на то, что Тбилиси выполняет все международные рестрикции, в том числе и антироссийские. Он добавил, что грузинская сторона готова ужесточить таможенный контроль в воздушных гаванях - у страны есть необходимые ресурсы.

Напомним, в понедельник, 29 мая, посол Евроcоюза в Грузии Павел Герчинский передал грузинскому вице-премьеру, министру экономики Левану Давиташвили официальный демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Вместе с Герчинским с грузинским вице-премьером встретились послы всех 27 государств Евросоюза.

«Мы сообщили, что сожалеем из-за решения правительства Грузии восстановить прямое авиасообщение с Россией. Мы сообщили, что это решение противоречит единодушному решению всех 27 членов ЕС не осуществлять прямые перелеты в Россию и из нее и не допускать пролета российской авиации над территорией государств-членов ЕС», – рассказал Герчинский, подчеркнув, что хотя решение о возобновлении авиарейсов принимала Россия, оно также требовало согласия грузинского правительства на это.