Украинцы уничтожили склады и базы россиян под Мариуполем

Количество ударов по местам базирования россиян на мариупольском направлении увеличивается, сообщила 29 мая в Telegram пресс-служба Мариупольского городского совета.

По предварительным данным горсовета, взрывы раздались в Юрьевке, Никольском и Урзуфе Донецкой области.

«Здесь размещаются склады БК (боекомплекта) и базы россиян. Недавно эти населенные пункты… считали тыловыми, но ситуация меняется», – сказано в сообщении.

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал ориентировочные цифры потерь среди российских военных. По его словам, около 100 человек убито, еще примерно 400 госпитализированы с ранениями. Также сообщается о ликвидации станции связи и РЭБ.