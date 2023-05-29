Министр обороны Китая отказался от встречи с шефом Пентагона

Китай отклонил предложение США о встрече между главами минобороны в Сингапуре на предстоящих выходных, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление Пентагона.

Планировалась, что встреча между американским министром Ллойдом Остином и его китайским коллегой Ли Шанфу могла пройти в кулуарах ежегодного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Контактов между ними еще не было, Шанфу был назначен на пост в марте, с 2018-го он находится под санкциями США из-за покупки военной техники у России.

«Ночью Китай проинформировал США, что они отклонили направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе», — сообщил Пентагон.

Ведомство отметило, что считает важным «поддержание открытых линий связи между военными Вашингтона и Пекина, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт».