Все соперники «Карабаха» на старте Лиги чемпионов

Чемпион Азербайджана с рейтингом в 25 баллов занимает 2-е место среди участников 1-го раунда, уступая лишь венгерскому «Ференцварошу». Естественно, «Карабах» вместе с еще 14 клубами будет в числе «сеяных». Все возможные соперники агдамского клуба уже известны.

Это – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «КИ Клаксвик» (Фареры), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Ракув» (Польша), «Партизани» (Албания), «Хаккен» (Швеция), «Фарул» (Румыния), «Валмиера» (Латвия), «Балкани» (Косово), «Ларн» (Северная Ирландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Свифт» (Люксембург), «Струга» (Северная Македония), а также победитель предварительного раунда, в котором сыграют «Будучность» (Черногория), «Брейдаблик» (Исландия), «Тре Пенне» (Сан-Марино) и «Атлетик» (Андорра).

Среди «несеяных» будет и чемпион Армении, который пока не определен. Но в любом случае УЕФА не позволит армянам попасть на «Карабах».

Игры 1-го квалификационного раунда состоятся 11/12 и 18/19 июля. Жеребьевка 1-го раунда состоится 20 июня. На следующий день пройдет жеребьевка 2-го раунда, где «Карабах» также будет «сеяным». Команда Гурбана Гурбанова будет в числе привилегированных команд и при жеребьевке 3-го раунда, которая пройдет 24 июля. Чтобы принять участие в этой жеребьевке, «Карабаху» нужно пройти 1-й раунд.