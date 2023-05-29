Власти Армении должны прекратить агрессивную риторику и уважать суверенитет Азербайджана. Об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, реагируя на пост спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Гаджизаде привел факты «очередной агрессивной риторики и фальсификации руководства Армении».

«Во-первых, именно Армения уничтожила памятник Второй мировой войны, стерев все барельефы, посвященные войне, и сделав надписи, связанные с оккупацией Лачина и списком армянских террористов, которые сожгли его в мае 1992 года.

Во-вторых, спикер Армении, ближайший соратник премьер-министра (который признал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана) называет Лачин, древний город Азербайджана, «Бердзором», тем самым нанося очередную атаку на суверенитет Азербайджана.

В-третьих, армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана!» - написал Гаджизаде.