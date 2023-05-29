Иран назвал свою версию боев с талибами на границе

Причиной боевого столкновения иранских пограничников с отрядом движения «Талибан», которое произошло в субботу на границе с афганской провинцией Нимроз, стала «попытка контрабанды наркотико». Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его словам, «группа наркоторговцев» попыталась проникнуть в Иран с территории Афганистана. Иранские пограничники открыли огонь по нарушителям. Однако талибы не были осведомлены о причинах стрельбы и в свою очередь открыли огонь по пограничникам.

В субботу Tasnim сообщило о столкновениях на ирано-афганской границе, в результате которых погиб иранский пограничник. По словам заместителя начальника сил правопорядка Исламской Республики генерала Касема Резаи, талибы обстреляли контрольно-пропускной пункт «Сасоли», «что повлекло за собой решительный ответ». В свою очередь представитель МВД во временном правительстве «Талибана» Абдула Нафи Такора обвинил Иран в обстреле территории Афганистана. По его словам, потери составили два человека убитыми с каждой стороны.