Агаларов ушел из Crocus Group и создал новую компанию

«Я покинул компанию и в настоящее время занимаюсь собственными проектами: курортным городом Sea Breeze, развитием сети фитнес-клубов, а также сети ресторанов», — рассказал Агаларов российским СМИ.

Свой уход предприниматель объяснил тем, что проработал в компании 22 года, а количество параллельных проектов выросло, и уже не удается эффективно работать в Crocus Group, как пять или десять лет назад.

«Мы поговорили с отцом (Аразом Агаларовым, владельцем Crocus Group) и приняли совместное решение, что мои обязанности будут распределены между ведущими топ-менеджерами компании», — добавил бизнесмен.

Новая компания Agalarov Development будет заниматься не только строительством, но и другими направлениями, подчеркнул бизнесмен. Предприятие будет работать в девяти направлениях бизнеса и развивать 60 проектов, в частности, сеть фитнес-клубов, а также сеть ресторанов. В частности, она будет заниматься управлением и развитием курортного комплекса Sea Breeze под Баку и торгового центра Estate Mall в Подмосковье. В числе направлений Агаларов назвал ресторанный бизнес, фитнес-клубы, страхование.