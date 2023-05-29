Пресс-секретарь Эрдогана назвал проблемы, которые «отравляют» турецко-американские отношения

Калын отметил, что есть две основные проблемы, которые «отравляют» турецко-американские отношения.

Анкара продолжит прилагать усилия для налаживания позитивных отношений со всеми странами, исходя при этом из своих национальных интересов. Об этом заявил турецким СМИ пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, касаясь перспектив турецко-американских отношений.

«Первая — это поддержка, оказываемая PYD и YPG, и, следовательно, РКК, которая началась в период правления Обамы. Вторая — это FETO. Американская администрация до сегодняшнего дня не предприняла никаких шагов против террористов FETO», — заявил Калын.

Пресс-секретарь президента Турции ответил на вопрос об ожиданиях Анкары относительно шагов президента США Джо Байдена по вопросу модернизации турецких истребителей F-16 и передачи Турции истребителей F-35 в краткосрочной перспективе. Калын констатировал, что именно Конгресс США превратил вопрос F-16 в предмет политического торга.

«Америка — один из акторов, с которыми мы поддерживаем отношения. Но мы не смотрим на мир с американской точки зрения. Мы не смотрим на свою страну через Вашингтон», — добавил он.