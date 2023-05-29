Россия снова ударила по Киеву, слышны взрывы

В социальных сетях сообщают о звуках взрывов и работе ПВО на фоне воздушной тревоги. Граждан предупреждают об угрозе атаки иранских беспилотников, движение которых мониторинговые группы фиксируют в ряде областей.

Издание отмечает, что в последнее время войска РФ стали активно устраивать атаки по «тыловым» городам Украины с использованием дронов и ракет. В ВСУ считают, что РФ смогла накопить ресурсы и активизировала ночные ракетные и дроновые атаки на Украину. Так, в ночь на 29 мая российская армия выпустила по Украине дроны и ракеты. Силы ПВО сбили 37 из 40 ракет Х-101/Х-555, а также ликвидировали 29 «шахедов» из 35 выпущенных. Уже днем в понедельник, 29 мая, произошла еще одна атака - в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Власти сообщили о работе ПВО. Военные заявили, что РФ выпустила по украинской столице 11 ракет из ОТРК «Искандер», часть из них - баллистические. Силы ПВО уничтожили все цели, а обломки ракет упали в нескольких районах города.