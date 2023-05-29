Минобороны России подтвердило удары по Москве ОБНОВЛЕНО; фото
В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники были поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении.
Три украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, уточнили в министерстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.
*** 09:09
Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в нескольких зданиях «произошли незначительные повреждения».
По словам мэра, все экстренные службы находятся на местах происшествий. «На данный момент никто серьезно не пострадал», — добавил Собянин.
Жильцов трех подъездов дома на Профсоюзной улице начали эвакуировать, сообщили в префектуре Юго-Западного административного округа.
Также сообщается, что жителей двух пострадавших домов эвакуируют.
Telegram-канал 112 передает, что в результате падения БПЛА на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется.
В экстренных службах заявили, что в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей.
По информации Telegram-канала 112, как минимум три дома были атакованы БПЛА в российской столице.Третий беспилотник с тремя взрывными устройствами врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте, 92, корпус 1. По данным телеграм-канала Shot, он ударил в квартиру на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к российской столице сбиты несколько беспилотников.
Несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, они были сбиты на подлете к столице. Baza также передает, что в Московской области сбили более 10 БПЛА, большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.
В Подмосковье работает ПВО, сообщил Воробьев. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в телеграм-канале.
О звуках летящих беспилотников и взрывах с утра также сообщали жители Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Дроны заметили на Рублево-Успенском шоссе.
По данным источника Shot, на подлете к Москве было сбито 13 дронов, пять из них — над Рублевкой. В московской полиции введен план «Тайфун», который предполагает сбор личного состава для ликвидации последствий ЧС.
Также в Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, которую используют беспилотники, пишет Mash.