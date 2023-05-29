10:43

В атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники были поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении. Три украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, уточнили в министерстве. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.

*** 09:09



Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в нескольких зданиях «произошли незначительные повреждения».

По словам мэра, все экстренные службы находятся на местах происшествий. «На данный момент никто серьезно не пострадал», — добавил Собянин. Жильцов трех подъездов дома на Профсоюзной улице начали эвакуировать, сообщили в префектуре Юго-Западного административного округа. Также сообщается, что жителей двух пострадавших домов эвакуируют. Telegram-канал 112 передает, что в результате падения БПЛА на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. В экстренных службах заявили, что в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей. По информации Telegram-канала 112, как минимум три дома были атакованы БПЛА в российской столице.Третий беспилотник с тремя взрывными устройствами врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте, 92, корпус 1. По данным телеграм-канала Shot, он ударил в квартиру на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала.