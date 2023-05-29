Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

В честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

Президент Израиля Ицхак Герцог отправился с визитом в Азербайджан. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

Согласно сообщению Vesty.co.il, Ицхак Герцог и его супруга Михаль вылетели в Баку утром 30 мая. Перед началом визита, который продлится два дня, президент сказал, что «поездка очень важна для двусторонних отношений, она стала возможной благодаря личному приглашению президента Ильхама Алиева».

«Азербайджан - дружественное нам государство и очень важное, можно даже сказать - ключевое для наших внешних отношений…», - сказал Герцог.

В аэропорту президента Израиля встретят 30 детей, обучающихся в местной еврейской школе ХАБАД.

В поездке Герцога сопровождает министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель. В ходе визита будет подписано двустороннее соглашение по сотрудничеству в области здравоохранения между Израилем и Азербайджаном.

Кроме официальных встреч, Герцог с супругой примут участие в праздничном мероприятии в честь 75-летия со дня создания Государства Израиль и встретятся с активистами местной еврейской общины.