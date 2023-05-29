Алиев и Герцог начали встречу тет-а-тет Обновлено 11:48; фото
30 мая состоялась официальная церемония приветствия президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Ицхака Герцога и первую леди Израиля Михаль Герцог.
Главы государств сделали совместное фото.
Затем началась встреча Алиева и Герцога тет-а-тет.
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Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает The Jerusalem Post.
В честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.
Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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Президент Израиля Ицхак Герцог отправился с визитом в Азербайджан. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.
Герцог поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение.
Departing for Azerbaijan for an important Israeli presidential state visit to a Shi’ite Muslim country. I thank president Ilham Aliyev @presidentaz for the warm invitation. 🇮🇱🤝🇦🇿 pic.twitter.com/VTSkQJSgHa— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 30, 2023
Согласно сообщению Vesty.co.il, Ицхак Герцог и его супруга Михаль вылетели в Баку утром 30 мая. Перед началом визита, который продлится два дня, президент сказал, что «поездка очень важна для двусторонних отношений, она стала возможной благодаря личному приглашению президента Ильхама Алиева».
«Азербайджан - дружественное нам государство и очень важное, можно даже сказать - ключевое для наших внешних отношений…», - сказал Герцог.
В аэропорту президента Израиля встретят 30 детей, обучающихся в местной еврейской школе ХАБАД.
В поездке Герцога сопровождает министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель. В ходе визита будет подписано двустороннее соглашение по сотрудничеству в области здравоохранения между Израилем и Азербайджаном.
Кроме официальных встреч, Герцог с супругой примут участие в праздничном мероприятии в честь 75-летия со дня создания Государства Израиль и встретятся с активистами местной еврейской общины.