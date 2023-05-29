С 19:00 29 мая по 03:55 30 мая позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу 19 раз, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 4 раза огонь велся с позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлениях населенных пунктов Истису, Чинарлы и Айгепар Товузгалинского района, Заркенд Басаркечарского района, по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлениях населенных пунктов Асрик Чырдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кельбаджарского района.

Еще 15 инцидентов были зафиксированы на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. Члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли позиции нашей армии в направлении Агдамского, Шушинского и Кельбаджарского районов.

Азербайджанскими подразделениями были предприняты адекватные ответные меры по всем упомянутым направлениям.