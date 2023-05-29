Когда состоится инаугурация Эрдогана?

Согласно информации, после переизбрания Эрдогана на пост президента высокопоставленные кадры государства и новый кабинет одновременно будут сформированы и приступят к работе.

«Депутаты будут приведены к присяге на Общем собрании парламента в пятницу, 2 июня, и начнется процесс выдвижения кандидатов на выборы спикера парламента, которые продлятся 5 дней. Инаугурация Эрдогана либо состоится в Великом национальном собрании Турции в пятницу, 2 июня, после приведения к присяге законодателей, либо 6 июня, после чего он объявит о своем новом кабинете», - говорится в сообщении.

Отметим, что Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая, набрав 52,14 процента голосов.