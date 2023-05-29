Израиль превратит Иран в «новую Украину» новая геополитика

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Украинский парламент одобрил пакет санкций против Ирана на 50 лет. Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана.

Жирная точка в отношениях между Киевом и Тегераном поставлена. В ответ на прямой вопрос президента Зеленского иранскому руководству «Почему вы хотите быть соучастниками российского террора?» последовал издевательский ответ, в котором такая постановка вопроса названа «политическим шоу, не имеющим никакой ценности».

Украина поставила жирную точку в отношениях с Ираном

Иран окончательно и бесповоротно сделал выбор своей стороны в украинском конфликте, предпочтя союз с Россией, который, по мнению Тегерана, гораздо важнее для части истеблишмента и более выгоден для иранской экономики. Правда, к настоящему времени восторженные ожидания от партнерства с Москвой у иранцев поутихли, но еще существуют.

Поэтому, решили иранские власти, с Киевом можно и нужно решительно рвать, и перестать, как пытались до того в Тегеране, рядиться в тогу миротворца и посредника в разрешении этого конфликта – все равно никто в мире в это не верит. Но, принимая это решение, в иранской столице не учли одного важного фактора. А именно – разворота на 180 градусов позиции США в отношении израильских операций против Ирана.

Это только на первый взгляд, где война в Украине и где ирано-израильское противостояние – между двумя этими конфликтами дистанция огромного размера. Но в действительности далеко не все так просто. И здесь самое время вновь вспомнить заявление Джейка Салливана, советника президента США по национальной безопасности, сделанное им в начале мая нынешнего года в Вашингтонском институте.

Осторожный Салливан уже не сдержан в выражениях

«Мы ясно дали понять Ирану, что ему никогда не будет позволено получить ядерное оружие. Как неоднократно подтверждал президент Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы поддержать это заявление, в том числе признав свободу действий Израиля», - сказал он тогда. Что, по сути, означало открытие новой эры в израильско-американских отношениях в эпоху Байдена.

Израиль и США, конечно, всегда были союзниками и стратегическими партнерами на Ближнем Востоке. Но это партнерство всегда омрачалось одним нюансом – в Вашингтоне постоянно опасались, что в том или ином остром вопросе, а в первую очередь – в отношении Ирана, израильтяне проявят «излишнюю инициативу». И точно известно какую – нанесут удар по иранским атомным объектам. А потому всегда жестко давали израильтянам понять – их решение о самостоятельной атаке иранцев совершенно неприемлемо.

Помимо прочего, это давало Белому дому дополнительный козырь на любых переговорах с Тегераном: «Смотрите, мы выступаем сдерживающей силой в отношении тех, кто мог бы нанести по вам удар. Поэтому нам стоит договариваться о мирном разрешении наших противоречий».

Но в последние пару лет наступил неизбежный момент истины в американо-иранском диалоге. В Вашингтоне убедились, что в правящих элитах Ирана с приходом к власти консерваторов сложился полный консенсус: обладание ядерным оружием является неотъемлемым правом исламской республики. И об отказе от этого права и речи быть не может.

Байден развязывает руки Нетаньяху

С этого момента переговоры по данному вопросу стали для иранской дипломатии «путем обмана», стремлением с помощью проволочек и бесконечных выдвижений дополнительных требований выиграть время, чтобы поставить оппонентов перед новой реальностью – Тегеран с собственной бомбой.

Что в итоге и стало главной причиной решения Белого дома предоставить Израилю свободу рук в отношении иранской ядерной программы. И участие Тегерана на стороне Москвы в украинском кризисе здесь что для Вашингтона, что для израильтян как нельзя кстати: смотрите, мы не просто стремимся уничтожить иранский атом в целях собственной безопасности – мы выбиваем ядовитые зубы у соучастника российского террора в центре Европы.

Будет ли этот аргумент достаточным для «глобального Юга» - вопрос спорный. Но на тех же членов НАТО он произведет серьезное впечатление. Поэтому ирония и насмешки Тегерана в отношении украинских санкций против него на полвека – явно преждевременны и скоропалительны. Все несколько глубже и серьезнее, чем это кажется на первый взгляд.

И сразу возникает вопрос о том, как далеко может пойти Израиль с развязанными теперь руками? Конечно же, об авиационном ударе по ядерным объектам Ирана в ближайшее время, как минимум год, речь не идет, такие операции готовятся долго и тщательно. Но вот в отношении военных объектов в Иране, в отношении ключевых фигур оборонных программ израильтяне могут чувствовать себя совершенно свободно.

Впрочем, они и так это делают. Но если раньше как-то старались маскировать свое участие, то теперь перестанут. Да еще и разведданные от европейских спецслужб будут получать. Так что не так уж и далек окажется Иран от Украины.