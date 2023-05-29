Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:43

Украинский парламент одобрил пакет санкций против Ирана на 50 лет. Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана. Жирная точка в отношениях между Киевом и Тегераном поставлена. В ответ на прямой вопрос президента Зеленского иранскому руководству «Почему вы хотите быть соучастниками российского террора?» последовал издевательский ответ, в котором такая постановка вопроса названа «политическим шоу, не имеющим никакой ценности».

Иран окончательно и бесповоротно сделал выбор своей стороны в украинском конфликте, предпочтя союз с Россией, который, по мнению Тегерана, гораздо важнее для части истеблишмента и более выгоден для иранской экономики. Правда, к настоящему времени восторженные ожидания от партнерства с Москвой у иранцев поутихли, но еще существуют. Поэтому, решили иранские власти, с Киевом можно и нужно решительно рвать, и перестать, как пытались до того в Тегеране, рядиться в тогу миротворца и посредника в разрешении этого конфликта – все равно никто в мире в это не верит. Но, принимая это решение, в иранской столице не учли одного важного фактора. А именно – разворота на 180 градусов позиции США в отношении израильских операций против Ирана. Это только на первый взгляд, где война в Украине и где ирано-израильское противостояние – между двумя этими конфликтами дистанция огромного размера. Но в действительности далеко не все так просто. И здесь самое время вновь вспомнить заявление Джейка Салливана, советника президента США по национальной безопасности, сделанное им в начале мая нынешнего года в Вашингтонском институте.

«Мы ясно дали понять Ирану, что ему никогда не будет позволено получить ядерное оружие. Как неоднократно подтверждал президент Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы поддержать это заявление, в том числе признав свободу действий Израиля», - сказал он тогда. Что, по сути, означало открытие новой эры в израильско-американских отношениях в эпоху Байдена. Израиль и США, конечно, всегда были союзниками и стратегическими партнерами на Ближнем Востоке. Но это партнерство всегда омрачалось одним нюансом – в Вашингтоне постоянно опасались, что в том или ином остром вопросе, а в первую очередь – в отношении Ирана, израильтяне проявят «излишнюю инициативу». И точно известно какую – нанесут удар по иранским атомным объектам. А потому всегда жестко давали израильтянам понять – их решение о самостоятельной атаке иранцев совершенно неприемлемо. Помимо прочего, это давало Белому дому дополнительный козырь на любых переговорах с Тегераном: «Смотрите, мы выступаем сдерживающей силой в отношении тех, кто мог бы нанести по вам удар. Поэтому нам стоит договариваться о мирном разрешении наших противоречий». Но в последние пару лет наступил неизбежный момент истины в американо-иранском диалоге. В Вашингтоне убедились, что в правящих элитах Ирана с приходом к власти консерваторов сложился полный консенсус: обладание ядерным оружием является неотъемлемым правом исламской республики. И об отказе от этого права и речи быть не может.