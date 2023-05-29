Турецкая лира упала до нового рекорда

Турецкая лира установила новый исторический рекорд во вторник, просев в паре с долларом до отметки 20,22, сообщает агентство Reuters.

К утру турецкая денежная единица упала до 20,22 лиры за $1, теряя 0,6% от уровня закрытия понедельника, который составил 20,0990. Сессия накануне стала для валюты худшей за восемь месяцев.

Отмечается, что с начала года лира потеряла в стоимости 7,3%, а за последние десять лет - более 90%, в условиях когда экономика Турции проходит циклы взлетов и кризисов и инфляция показывает наивысшие значения с 1999 года.