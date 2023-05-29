Байден и Эрдоган обсудили вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО, лидеры продолжат консультации по этому вопросу на следующей неделе, сообщает Reuters.

"Я говорил с Эрдоганом, поздравил Эрдогана [с переизбранием на новый срок на посту президента]. И он по-прежнему хочет договориться до чего-то по [истребителям] F-16", - сказал Байден журналистам. "Я сказал ему, что мы хотим сделку по Швеции, так что давайте сделаем это. Так что мы снова свяжемся", - добавил американский лидер.

Говоря о подвижках во вступлении Швеции в Североатлантический альянс в контексте консультаций с Эрдоганом, Байден отметил: "Я затронул с ним этот вопрос. Мы будем говорить еще на следующей неделе".