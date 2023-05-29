Президент Израиля Ицхак Герцог в своем интервью журналистам перед вылетом в Баку обратил внимание на угрозу со стороны Ирана и рассказал о формировании стратегических отношений с мусульманским Азербайджаном.

«Мы должны помнить, что помимо торговых отношений и исторических связей, включая еврейскую общину, Азербайджан является соседом Ирана. Тегеран является нестабильным фактором в регионе, который постоянно проводит действия против государства Израиль и против развивающегося альянса мира и безопасности в регионе. Мы обязательно обсудим этот вопрос», — подчеркнул он.

Визит президента Израиля в Баку проходит почти через два месяца после того, как Азербайджан открыл свое посольство в этой стране. Отметим, что за последнее время участились взаимные визиты высокопоставленных лиц из двух стран. Так, министр иностранных дел Азербайджана посетил Тель-Авив с целью участия в открытии посольства, за ним последовал визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Баку. Основное внимание в ходе визита было уделено совместному сотрудничеству между Израилем и Азербайджаном против иранской угрозы.

Израиль обеспокоен тем, что Иран вскоре получит ядерное оружие, и заявляет, что готов начать военные действия, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Недавно начальник Генерального штаба израильской армии заявил, что военные действия против Ирана «не за горами».