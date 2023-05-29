Приедет ли Путин в ЮАР?

Власти ЮАР заявили, что предоставят дипломатический иммунитет всем участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита глав государств блока в августе, сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД республики.

"Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в ЮАР, независимо от того, на каком уровне проходят мероприятия", - указали в ведомстве.

Такой иммунитет защищает участников подобных мероприятий от "юрисдикций принимающей стороны".

При этом в ведомстве пояснили, что дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам встречи и саммита БРИКС, не распространяется на ордеры международных судов.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался выходить из состава МУС, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта.