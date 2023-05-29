Врач об основных принципах здорового питания

«Сбалансированное питание предусматривает оптимальное для организма человека соотношение в суточном рационе белков, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов. Для того чтобы организм получал все необходимые питательные вещества и полностью их усваивал, необходимо соблюдать основные правила здорового питания, а именно: следует подобрать оптимальный для себя размер порций; питание должно быть не только умеренным и регулярным, но и разнообразным, т.е. содержать продукты и растительного, и животного происхождения; продукты должны быть максимально полезными и свежими; в питании обязательно должны присутствовать овощи и фрукты. Также важным является тщательное пережевывание пищи. В рационе должны быть сведены к минимуму сладости и мучное», - сказал Закир Гулиев.

Врач отметил, что соблюдение принципов здорового питания является важным компонентом здорового образа жизни. Так, пища, которую мы употребляем, влияет на наше настроение, физическое, психологическое и духовное здоровье. Научно доказано его положительное влияние на организм, особенно в сочетании с физическими упражнениями. Помимо этого, здоровое питание способствует долголетию и предупреждает ожирение, развитие сахарного диабета, проблемы с сердцем и сосудами, гипертонию.

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». Здоровье человека в первую очередь зависит от него самого. Своевременная профилактика, здоровый образ жизни, ответственное отношение к себе и окружающим являются необходимыми условиями для сохранения здоровья и долголетия, а также для предотвращения заболеваний.

По его словам, чтобы сохранить здоровье, рекомендуется: вести активный образ жизни; соблюдать баланс между работой и отдыхом - для полноценного восстановления организма уделять сну достаточное количество (не менее 7-8 часов) времени; следить за объемом потребляемой воды. Ее достаточное количество (минимум полтора литра в день) способствует нормальному функционированию всех органов; беречь организм от психоэмоциональных перегрузок и избегать стрессовых ситуаций; отказ от вредных привычек. Употребление алкоголя, табака и наркотиков негативно влияет на все системы, в частности, на регулирующие системы организма (центральная нервная и эндокринная). Помимо этого, нарушается обмен веществ, страдает желудочно-кишечный тракт, а также снижается аппетит.

Кроме того, важно знать, что бесконтрольный прием лекарственных препаратов без консультации с врачом зачастую приводит к побочным реакциям. Так, специалисты выделяют развитие тяжелых недугов, в том числе аллергические реакции, токсические поражения печени, ухудшение мыслительной деятельности, снижение либо полная утрата зрения, заболевания сердца и сосудов и др. Лечение в домашних условиях без наблюдения врача может как скрыть, так и изменить клиническое течение болезни. В результате возникают определенные трудности, связанные с диагностикой и лечением заболевания, поэтому не допускается применение лекарственных средств в домашних условиях без предварительной консультации с врачом.