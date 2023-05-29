Спортсмены Renzo Gracie Academy Azerbaijan вернулись с победой с международного соревнования.

27 мая на международном соревновании в Стамбуле, проводимом организацией AJP, представитель клуба Санан Зейналов занял первое место в версии «мо но», а тренер Фархад Багиров – по академическому грепплингу.

Renzo Gracie Academy Azerbaijan расположен в жилом комплексе Renessans Palace (улица Ахмеда Джамиля, 27).

В академии проводятся занятия по джиу-джитсу, боксу, кикбоксингу, тайскому боксу, борьбе и вольной борьбе для разных возрастных групп.

Для получения более подробной информации о Renzo Gracie Academy Azerbaijan вы можете связаться по телефону 0122109156. Вы также можете получить информацию на странице академии в Instagram.