Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий кризисов и бедствий ОАЭ (NCEMA) во главе с заместителем генерального директора Мохаммедом Рахмой Саифом Альшамси.

Как сообщили в МЧС, Кямаледдин Гейдаров подробно проинформировал о мерах, проводимых МЧС в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Министр отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в течение 44 дней азербайджанской армией были освобождены исконные земли, удерживаемые Арменией под оккупацией почти 30 лет, была восстановлена территориальная целостность страны, силы МЧС осуществляют деятельность по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.