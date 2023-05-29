Делегация из Эмиратов у Кямаледдина Гейдарова Фото; Видео
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий кризисов и бедствий ОАЭ (NCEMA) во главе с заместителем генерального директора Мохаммедом Рахмой Саифом Альшамси.
Как сообщили в МЧС, Кямаледдин Гейдаров подробно проинформировал о мерах, проводимых МЧС в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Министр отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в течение 44 дней азербайджанской армией были освобождены исконные земли, удерживаемые Арменией под оккупацией почти 30 лет, была восстановлена территориальная целостность страны, силы МЧС осуществляют деятельность по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Отметив тесные отношения сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, министр подчеркнул, что существуют хорошие возможности для расширения связей между соответствующими структурами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями. Гейдаров напомнил, что меморандум о взаимопонимании в области управления чрезвычайными ситуациями, подписанный между МЧС Азербайджана и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий кризисов и бедствий ОАЭ, внес важный вклад в развитие отношений, отметил важность формирования сотрудничества в обеспечении подготовки высококвалифицированных специалистов, проведении курсов обучения и повышения квалификации, тренингов, семинаров и научных конференций.
Заместитель генерального директора NCEMA Мохаммед Рахма Саиф Альшамси передал поздравления по случаю Дня Независимости Азербайджана. Он отметил важность дальнейшего расширения связей соответствующих органов по управлению чрезвычайными ситуациями в рамках существующих отношений сотрудничества на высоком уровне между двумя странами.