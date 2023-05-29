Генсек СНГ считает, что «до вступления Азербайджана в ЕАЭС далеко»
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал в Минске о тесном взаимодействии в последнее время стран Содружества и Евразийского экономического союза.
«Мы сейчас очень тесно взаимодействуем с Евразийским союзом (имеется в виду ЕАЭС), и вы видели, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета впервые присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который, выступая перед журналистами, сказал, что они готовы к активизации отношений с Евразийским союзом, к более активному сотрудничеству с союзом. До вступления, конечно, там пока еще далеко, но тем не менее важен сам факт, что страны СНГ сейчас, понимая сложность ситуации, предпринимают всяческие шаги для того, чтобы активизировать взаимную торговлю», - считает генсек СНГ.