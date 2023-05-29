Ереван о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе

Восстановление железнодорожной инфраструктуры в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе может занять до трех лет, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, пишут армянские СМИ.

По его словам, многое зависит от переговорного процесса, от того, в какие сроки можно будет достичь консенсуса.

"Если посмотреть на железнодорожную инфраструктуру в регионе, то станет ясно, что восстановление отдельных участков позволит получить серьезное логистическое решение на региональном уровне", - сказал Григорян.