Пропавших без вести военнослужащих будут считать умершими спустя два года

Устанавливается новая процедура объявления умершими военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями. Это нашло отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно закону, военнослужащие или иные лица, пропавшие без вести в связи с военными действиями, могут быть признаны умершими в судебном порядке по истечении не менее двух лет со дня окончания военных действий. По предложенной поправке суд, принимая во внимание обстоятельства, дающие основания полагать, что человек погиб в ходе военных действий, может объявить его умершим до истечения этого срока, но не ранее чем через 6 месяцев со дня окончания военных действий.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.