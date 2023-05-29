В Кремле связали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье утром 30 мая с «ответными действиями киевского режима» на удары российской армии «по одному из центров принятия решений».

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля также отметил, что сегодня рабочий день у Путина начался «совсем рано»: он получал данные о нападении беспилотников от Минобороны РФ и властей Москвы и Подмосковья.

«Все сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — оценил Песков российскую реакцию на атаку.

Пресс-секретарь президента РФ также сказал, что «нет никаких жертв. И в настоящее время нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья».

На вопрос, к чему готовиться россиянам после атаки, в результате которой впервые пострадали жилые дома в Москве, Песков отвечать не стал. Как отмечает Интерфакс, он заявил, что уже сказал все, что мог по этому вопросу.