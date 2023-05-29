Армянские СМИ о готовящемся перевороте в Ханкенди

Бывший «секретарь Совбеза» карабахских сепаратистов Самвел Бабаян «собирается спровоцировать беспорядки» в Карабахском регионе Азербайджана, на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

По информации издания, Бабаян якобы планирует «заблокировать входы в здания госведомств» в Ханкенди.

«Грапарак» отмечает, что «указы» главаря сепаратистов Карабаха Араика Арутюняна были изданы с целью предотвращения планов Самвела Бабаяна. Издание напоминает, что в прошедшую пятницу Арутюнян ввел «дополнительные ограничения, применяемые в условиях военного положения, запретив все виды собраний… а также в праздничные и памятные дни, и некоторые ограничения на информационном поле».

«Нам сказали, что надлежащие органы Карабаха получили оперативные данные о том, что Бабаян собирается спровоцировать беспорядки, заблокировать входы в здания государственных ведомств… Как передают наши источники, эти шаги были предприняты по совету российских миротворцев, чтобы избежать дестабилизации внутренней ситуации», - пишет газета.