Киеву, который последние месяцы объявляет о готовящемся наступлении, не нужна российская земля, а нужны хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина не намерена нападать на территорию России.

"Нам не нужна российская земля", - ответил он в интервью медиагруппе Funke на вопрос журналиста о том, намеревается ли Киев в рамках контрнаступления нападать на Россию.