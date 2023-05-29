Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:20

Сенсационная информация о том, что Россия открывает свое консульство в Зангезуре (или по-армянски Сюнике), прискорбно мало освещалось прессой. Между тем данное сообщение озвучил замдиректора 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Сергей Пальтов. Заявление было сделано в ходе заседания на недавнем армяно-российском экспертном круглом столе в Москве. И это не просто идея, которая требует долгой проработки. По словам Пальтова, «в ходе состоявшейся 25 мая в Москве двусторонней встречи Пашиняна с Путиным армянская сторона одобрила открытие российского консульства в Зангезуре. Впрочем, как отмечали СМИ, Ереван еще в апреле проинформировал российскую сторону о своем согласии, но и тогда это сообщение почему-то осталось незамеченным.

Более того, российский дипломат утверждает, что было принято решение не проходить в процессе создания консульства длительных государственных процедур, которые потребуют не менее года, а пойти по упрощенному пути. Российская сторона, видимо, очень спешит с открытием консульства. Спешит настолько, что опытный московский дипломат без излишних осторожностей называет Зангезур именно Зангезуром, а не Сюником, причем армянская сторона против этого не возражает. Как стало известно, Москва приняла решение направить в регион своих специалистов, чтобы они на месте начали работу и тем самым внесли «свой вклад не только в сохранение армяно-российской дружбы, но и в безопасность этого стратегически важного региона Армении». В заключение своей речи Пальтов дал понять, что уже в июне он сам собирается в Армению, и выразил надежду на то, что предстоящий визит будет результативным. С чем связана такая поспешность российской дипломатии и почему столь важному событию в жизни страны армянские СМИ не уделяют особого внимания? Ведь всем памятно, с какой помпезностью в октябре прошлого года в Кафане было открыто консульство Ирана. Армянские и иранские пиарщики приложили тогда все усилия, чтобы устроить переходящий всякие дипломатические правила грубый «наезд» на Баку, больше походивший на откровенную провокацию.

Вспомним вкратце хронологию тех событий. Командующий сухопутными войсками Ирана Мохаммад Пакпур назвал учения на границе с Азербайджаном, которые начались 17 октября, демонстрацией готовности ответить на угрозы со стороны соседних стран. Он даже не пытался скрыть, что имел в виду именно Азербайджан. Сами же учения были объявлены на фоне обсуждения проекта открытия Зангезурского коридора. И уже через четыре дня Исламская Республика Иран открыла генеральное консульство в городе Капан Сюникской области Армении. На церемонии открытия присутствовали министры внешнеполитических ведомств двух стран – Хоссейн Амир Абдоллахиан и Арарат Мирзоян. Последний для еще большего обострения ситуации сообщил о намерении открыть генконсульство Армении в Тебризе. В Ереване торжествовали, поскольку открытием генконсульства в Кафане Иран направил очень серьезное послание Баку: даже не думайте перейти наши красные линии! В этом пытался убедить всех и сам Абдоллахиан. «Мы рассматриваем безопасность Армении как безопасность Ирана и региона, и выражаем свою обеспокоенность по поводу любых действий, которые связаны с присутствием иностранных сил в регионе», – заявил он, однозначно показав отношение Тегерана к Зангезурскому коридору, на открытии которого настаивал Баку.