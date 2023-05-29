Сегодня в отеле Four Seasons состоялась церемония награждения по итогам сезона в азербайджанской футбольной Премьер-лиге. Мероприятие было организовано сайтом Sports.az при поддержке etopaz.

Церемонию открыл глава Sports.az Анар Шабаноглу, отметивший, что никогда ранее по итогам футбольного сезона награды в нескольких номинациях не вручались.

За развитие футбола в регионах был награжден Эхтирам Гулиев, спонсирующий футбольный клуб «Туран-Товуз».

За развитие детского футбола был отмечен футбольный клуб «Сабах». Награда была вручена ветерану азербайджанского футбола, олимпийскому чемпиону Игорю Пономареву, являющемуся членом Наблюдательного совета «Сабаха».

«Араз-Нахчыван», победивший в Первом дивизионе и завоевавший право играть в Премьер-лиге, получил награду как наиболее прогрессирующий клуб.

Лучшим судьей признан рефери ФИФА Алияр Агаев.

Лучшим спортивным функционером стал директор футбольного клуба «Карабах» Эмрах Челикель.

Лучший вратарь сезона – Юсиф Иманов («Сабах»).

Лучший молодой футболист – Муса Гурбанлы («Карабах»).

Лучший главный тренер – Гурбан Гурбанов («Карабах»).

Лучший футболист – Эмин Махмудов («Нефтчи»).