Гурбан Гурбанов, Эмин Махмудов, Алияр Агаев… Награждены лучшие по итогам футбольного сезона ФОТО
Сегодня в отеле Four Seasons состоялась церемония награждения по итогам сезона в азербайджанской футбольной Премьер-лиге. Мероприятие было организовано сайтом Sports.az при поддержке etopaz.
Церемонию открыл глава Sports.az Анар Шабаноглу, отметивший, что никогда ранее по итогам футбольного сезона награды в нескольких номинациях не вручались.
За развитие футбола в регионах был награжден Эхтирам Гулиев, спонсирующий футбольный клуб «Туран-Товуз».
За развитие детского футбола был отмечен футбольный клуб «Сабах». Награда была вручена ветерану азербайджанского футбола, олимпийскому чемпиону Игорю Пономареву, являющемуся членом Наблюдательного совета «Сабаха».
«Араз-Нахчыван», победивший в Первом дивизионе и завоевавший право играть в Премьер-лиге, получил награду как наиболее прогрессирующий клуб.
Лучшим судьей признан рефери ФИФА Алияр Агаев.
Лучшим спортивным функционером стал директор футбольного клуба «Карабах» Эмрах Челикель.
Лучший вратарь сезона – Юсиф Иманов («Сабах»).
Лучший молодой футболист – Муса Гурбанлы («Карабах»).
Лучший главный тренер – Гурбан Гурбанов («Карабах»).
Лучший футболист – Эмин Махмудов («Нефтчи»).