Киев предупреждает Тегеран: Однажды «Шахед» найдет дорогу домой

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что украинские дроны могут прилететь и в Тегеран.

Подоляк подчеркнул, что Тегеран стал ключевым союзником Москвы в войне против Украины, намеренно поставляя ей оружие для атак на гражданские города.

Он предположил, что с юридической точки зрения Иран помогает Кремлю с прямым умыслом и осознает последствия своих действий.

«Сегодня я хотел бы напомнить официальному Тегерану об основных законах жизни, в частности, о законе бумеранга. Пусть вас не смущает иллюзия географической удаленности или непонимание приоритетов Украины сегодня. После выпуска «Шахед» однажды обязательно найдет своего производителя», - подчеркнул Подоляк.