Как уже сообщал haqqin.az, в Баку с визитом находятся президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль. Состоялись встречи тет-а-тет и в расширенном составе президентов Азербайджана и Израиля.

Согласно сообщению Vesty.co.il, силы безопасности Азербайджана вместе с представителями ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) отвечают за охрану израильской делегации. Целые районы в Баку будут перекрыты во время проезда президентского кортежа, тысячи солдат и полицейских мобилизованы для охраны гостя из Израиля.