Президент Израиля назвал партнерство с Азербайджаном месседжем

Партнерство между Израилем и Азербайджаном является основой многих сфер и месседжем обоим народам на многих уровнях, заявил президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Прежде всего, считаю, это месседж о том, что если евреи и мусульмане будут вместе шагать к миру, вместе вести открытый диалог, вместе работать на благо мира, то смогут вместе добиться великих свершений.

Во-вторых, это стратегические отношения, потому что мы влияем на весь регион с точки зрения мира, процветания и развития», - сказал Герцог.

Президент Израиля заявил, что израильская делегация приезжает в Баку «с открытым сердцем, большой дружбой между нашими народами».

«Самое главное, что вы - нация, которая воспитала Вашего покойного отца, а затем Вы пошли по его стопам, чтобы создать такую удивительную страну, которая стала центром многих вопросов», - отметил он.