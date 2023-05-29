Гарибашвили: Грузия в два-три раза лучше, чем Украина

Грузия в два-три раза лучше, чем Украина, если ЕС не предоставит до конца года Грузии статус кандидата в члены союза, это будет большой ошибкой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Евросоюз не предоставил Грузии ни аргументов, ни пояснений причин своего отказа.

«Я считаю, что это было несправедливо, это был действительно неоправданный, неуместный шаг. Например, какой посыл для России? То есть мы, европейцы, оставляем Грузию, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдова. Если говорить о заслугах, то они должны были быть вручены Грузии на основании пройденной работы», - заявил грузинский премьер в Братиславе на конференции по безопасности Globsec.