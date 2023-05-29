Сын Алекперова стал самым богатым наследником

32-летний Юсуф Алекперов, сын основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, стал одним из богатейших наследников российских миллиардеров. Это следует из нового рейтинга журнала Forbes.

Юсуф возглавляет рейтинг уже несколько лет. Состояние его отца, занимающего шестую строчку в российском рейтинге богатейших людей Forbes, оценивается $20,5 миллиарда. Поскольку Юсуф — его единственный ребенок, то и потенциальным наследником всего состояния считается только он.

Вторую строчку рейтинга занимают дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд на каждого). На третьем месте дети совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона — Виктория и ее брат (его имя не уточняется). Состояние каждого оценивается в $10,8 млрд. За ними следуют два сына и дочь главы Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия (по $7,35 млрд на каждого). Замыкает пятерку Джахангир Махмудов ($7,3 млрд), единственный ребенок основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.