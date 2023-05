Шарль Мишель: Диалог между Баку и проживающими в Карабахе армянами крайне важен

Диалог между официальным Баку и проживающими в Карабахе армянами сейчас крайне важен. Об этом написал председатель Совета ЕС Шарль Мишель в Twitter.

"Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта требуется время, чтобы залечить раны. Необходимы смелые решения. С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации отношений между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе", - говорится в публикации.

Dialogue between Baku and Armenians living in former NKAO on their rights & security is now crucial.



Important to refrain from maximalist positions and aim for dialogue. After more than 30 years of conflict, wounds take time to heal. Courageous decisions are needed.@EPCMoldova