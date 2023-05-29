В Косово возобновились протесты сербов

«Собравшиеся требовали вывода косовских сил безопасности из региона и увольнения мэров, принадлежащих к этнической албанской группе населения. Сотрудники KFOR (возглавляемой НАТО международной миротворческой миссии - Ред.) установили вокруг здания администрации металлический барьер и не позволили сотням сербов войти в здание, - пишет AFP. - Кроме того, у здания выставили три бронированных полицейских автомобиля».

Сотни сербских демонстрантов во вторник, 30 мая, вновь собрались перед городской администрацией в Звечане на севере Косово, где накануне акция протеста закончилась столкновениями с сотрудниками миротворческой миссии НАТО, сообщает AFP.

«Накануне в городе Звечан в Косово произошли столкновения протестующих с силами KFOR. В результате беспорядков пострадали не менее 50 протестующих и 41 сотрудник KFOR. Евросоюз «самым решительным образом» осудил «шокирующее насилие» в городе Звечан», - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По сообщению AFP, миротворцы НАТО в Звечане сначала пытались отогнать протестующих от полиции, но позже разогнали толпу, используя щиты и дубинки. Агентство сообщает, что несколько протестующих бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью.

НАТО назвала эти действия «абсолютно неприемлемыми», а также в официальном заявлении призвала все стороны «воздерживаться от действий, которые еще больше разжигают напряженность», и вести диалог.

Сообщается также, что некоторые протестующие рисовали баллончиками с краской на машинах НАТО букву Z - символ российской агрессии против Украины.