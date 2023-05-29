Белорусы использовали «Искандер»
Ракетные войска Беларуси задействовали «Искандер-М» в ходе учений по управлению ракетными ударами, сообщают российские телеграм-каналы.
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Ракетные войска Беларуси задействовали «Искандер-М» в ходе учений по управлению ракетными ударами, сообщают российские телеграм-каналы.
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