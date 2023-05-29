Зеленский заявил, что сейчас ему трудно говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин избегал разговаривать с ним по телефону почти два года. По словам Зеленского, сейчас ему было бы трудно о чем-то говорить с президентом России до вывода российских войск с территории Украины.

При этом Зеленский считает, что Путину нечего ему сказать: «Путин прекрасно понимает, что его настойчивость в захвате Украины силой бесспорна. Так о чем ты можешь со мной говорить?»

«Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины», - сказал украинский лидер.