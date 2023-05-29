Алиев: Представители еврейской общины боролись за Азербайджан

Представители еврейской общины, граждане Азербайджана, плечом к плечу с азербайджанцами, представителями других этнических групп боролись за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

По словам главы государства, это люди, которые вносят большой вклад в современное развитие Азербайджана. «Сегодня этот фактор является важным не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений», - подчеркнул президент Алиев.

Глава азербайджанского государства также отметил, что были обсуждены возможности повышения уровня взаимного турпотока между странами.

«Сегодня мы имеем всего 4 воздушных рейса в неделю, что, на мой взгляд, недостаточно, поэтому были даны поручения членам наших делегаций увеличить количество рейсов не только на сезонной, но и постоянной основе», - сказал президент Алиев.

Подчеркнув, что дано поручение изучить возможности, чтобы можно было приглашать больше туристов из Израиля, а также подробно рассказать о многовековой жизни еврейской общины Азербайджана, глава государства отметил, что еврейская община является большим богатством Азербайджана.