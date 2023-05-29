Премьер Казахстана раскритиковал цены на авиабилеты

Полуторачасовой перелет так называемого лоукостера (речь идет о Fly Arystan) из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей», - констатировал премьер на заседании правительства.

По его словам, топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне.

«Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания», - подчеркнул Смаилов.