Украинские военные продвигаются на окраинах Бахмута
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные продвигаются на окраинах города Бахмут. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.
«Окрестности Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага», — отметил Сырский.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также заявила, что украинские военные контролируют юго-западные окрестности Бахмута.
«За сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление», - говорится в сообщении Маляр.