Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 16:25

Сегодня крах неолиберальной модели глобализма, распадающейся на фрагменты, не обсуждается уже даже в теории - это происходит прямо сейчас, сегодня, каждый день. Возникла ситуация так называемого "идеального шторма". Мир все еще испытывает последствия торгово-технологической войны между США и КНР, начавшейся в 2010-е годы и усилившей разрыв глобальных поставок, вызванных пандемией коронавируса. Добавим к этому кризис американской Федеральной резервной системы (ФРС), начавшейся в период локдаунов после "вертолетного" разбрасывания денег, и картина "идеального шторма" будет полной.

Второй ураган Но на эти волны дестабилизации наложился и второй ураган - последствия российского вторжения в Украину, вызвавшие цепную реакцию взаимных санкций, в которые были вовлечены ключевые сырьевые и множество потребительских рынков. Парадоксально, что при этом элементы предыдущего международного порядка, такие, к примеру, как идеи либерально-демократических ценностей западного образца, а также глобальные и региональные институты, созданные в середине прошлого века, все еще живы и даже имеют сторонников. Хотя в значительной части мира эти идеи в качестве работающего механизма так и не прижились, в ряде стран, например, в России и Китае, они теряют легитимность, а в Турции и странах ЕАЭС/ОТГ (Организация тюркских государств – ред.) уже не имеют перспективы. Поэтому, начиная с 2010-х годов, Турция и Россия стали последовательно вклиниваться в трещины мировой системы, выправляя изъяны "несправедливости" и решая свои национальные задачи. Правда, с разной степенью успеха и разными масштабами поставленных задач. В Турции в 2010-х годах это было связано, главным образом, с проблемой курдского сепаратизма и разрастанием сетей ИГИЛ в Сирии, а в России - амбициями восстановления блоковых границ геополитической безопасности. Для Турции все оказывается намного сложнее, чем это виделось в 2016-2018 годах. А вот для России этот сценарий вылился в крупнейший после распада СССР кризис, угрожающий катастрофой.

Модельные условия нового регионализма Признавая, что взаимоотношения между Китаем, Турцией, Россией, Ираном, странами Персидского залива и прочими государствами с нелиберальными моделями формируют новую систему международных отношений, западная публицистика определяет ее как "авторитарный плюрализм". То есть терпимость авторитарных стран друг к другу в рамках формулы "твой враг - мой друг". Другими словами, речь идет о чем-то поверхностном и конъюнктурном. Тем не менее сближение в плоскость Москва - Анкара происходит уже более двадцати лет, преодолевая по пути множество серьезных кризисов и ударов. То, что раньше воспринималось как "техническое" последствие наличия неких перекрестков в виде транзитной магистральной инфраструктуры и межкультурного диалога, сближавших патерналистские режимы, сейчас оказалось лабораторией синтеза новой геополитической конструкции. Чего элементарно не увидела западная политология, посчитав их неким ситуативным явлением тактических коммуникаций. А между тем для государств, которые большую часть своей истории находились в тени "первого мира", эти "перекрeстки" коммуникаций открыли принципиально новые возможности. Государства групп G20, БРИКС, "Движениe неприсоединения", а также такие малые группы, как ОТГ и ЕАЭС, в разной степени и форме отказываются играть по правилам "прежнего уклада" и уже сами определяют справедливость как на карте, так и на графиках экономики, перезагружая механизмы восстановления равноправия и распределения зон своего влияния. Синтез "перекрестка" в случае Турции и России имеет массу особенностей и уникальных черт, отличных от других аналогичных геополитических конструкций.

Во-первых, одна из аксиом тюркско-российского треугольника сводится к тому, чтобы убрать на периферию отношений региональные конфликты, от которых пока не удается должным образом избавиться. При этом проблемы не задвигаются в дальний ящик стола, а идeт постоянная выработка шагов минимизации конфликтности. Что же касается макроэкономики, то здесь сложилась уникальная комбинация, прежде всего, благодаря исключительно важному геоэкономическому положению Турции. Инвестиции России в турецкую экономику усиливают возможности двух государств. АЭС "Аккую" является крупнейшим совместным инвестиционным проектом России и Турции, в который было вложено более 20 миллиардов долларов. Отныне в Турции появилась новая отрасль - атомная энергетика. Также планируется строительство ещe двух АЭС в других регионах страны. К тому же Турция становится ключевым поставщиком трубопроводного газа и "зелeной электроэнергии" для юго-восточной и средиземноморской Европы. В совокупности эти проекты становятся локомотивом для нового технологического рывка Турции. В частности, избыток электроэнергии будет стимулировать новые автомобильные производства. К концу 2023 года в Турции создадут сеть из 650 зарядных станций, при этом большая часть парка электрокаров будет турецкого производства - предварительный заказ сделан на 177 тысяч отечественных автомобилей Togg в год. Еще одна отличительная черта кооперации этой коалиции - общий тюркско-российский продовольственный рынок, влияющий на всю Евразию.