Примем «самые жесткие меры»: Москва угрожает Киеву

МИД РФ решительно осуждает попытки «террористических атак» ВСУ по территории Москвы и Московской области. РФ оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на «террористические атаки киевского режима».

«Поддержка Западом «киевского режима» подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям», - заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что заявления Запада о том, что «киевский режим» не будет наносить удары по РФ, лицемерны.

По данным МИД РФ, атаки БПЛА в Московском регионе были направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику.