Герцог: Визит в Азербайджан – моя сбывшаяся мечта

Визит в Азербайджан – это сбывшаяся мечта для меня и моего народа. Об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог в заявлении для прессы.

Герцог отметил, что этот визит имеет большое значение для народа Израиля и с точки зрения связей между азербайджанским и израильским народами.

Президент Израиля также отметил, что «Азербайджан – мусульманская страна, большинство населения которой составляют шииты. Несмотря на это, любовь и привязанность между нашими народами – это пример того, как мы можем изменить мир и идти вперед».