При поддержке Банка ABB проходит 5-я Национальная книжная выставка

На площади Гоша Гала в Ичеришехер стартовала 5-я Национальная книжная выставка. Свыше 70 000 книг со скидкой до 70% выставлены на продажу. В рамках выставки также проводятся презентации книг, встречи с местными и зарубежными авторами, дни раздачи автографов, панельные дискуссии и поэтические вечера.

Банк ABB в свою очередь оказывает партнерскую поддержку 5-й Национальной книжной выставке. Выступивший на церемонии открытия заместитель председателя Правления Банка ABB Талех Тахирли подчеркнул, что гражданская ответственность является одной из основных корпоративных ценностей банка: «Посредством подобных проектов мы делаем возможности получения знаний и навыков доступными для всех. Таким образом мы пытаемся внести свой вклад в будущее нашей страны, потому как именно приучение людей к книгам является самой большой пользой для общества. Поэтому, как Банк ABB, мы оказываем партнерскую поддержку 5-ой Национальной книжной выставке».

На выставке, которая продлится до 4 июня, представлен специальный стенд Банка ABB, где посетители могут ознакомиться с продуктами и услугами банка.

Следует также отметить, что в Международный день защиты детей, 1 июня, маленьких посетителей выставки ожидают интересные сюрпризы. Вход на выставку бесплатный.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.