Блинкен отправляется в турне по Северной Европе

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен совершит турне по странам Северной Европы. 31 мая и 1 июня он примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло, сообщает финское издание Yle.

До этого глава американской дипломатии посетит Швецию. После Осло госсекретарь прибудет в Финляндию.

«Я с нетерпением жду поездки в Лулео, Осло и Хельсинки», – написал Блинкен в своем Twitter.

Глава МИД Пекка Хаависто подтвердил грядущие переговоры с главой американской дипломатии. «США являются ключевым союзником Финляндии. Предстоящий визит является доказательством прочного фундамента наших двусторонних отношений. В нынешней ситуации в сфере безопасности углубление регулярных переговоров с Соединенными Штатами имеет важное значение», – приводятся слова Хаависто на сайте финского внешнеполитического ведомства.