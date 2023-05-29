В аэропорту Душанбе торжественно встретили первый рейс AZAL из Баку фото
Сегодня, 30 мая, в Международном аэропорту Душанбе состоялось торжественное открытие первого рейса авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» из Баку.
Согласно сообщению пресс-службы AZAL, встреча самолета была особенно торжественной: воздушное судно приветствовали водяной аркой, а представителей авиакомпании, экипаж и пассажиров первого рейса встретили цветами.
На церемонии, посвященной прибытию первого рейса AZAL, присутствовали представители авиакомпании и официальные лица Таджикистана. Они подчеркнули важность данного события для развития взаимоотношений между странами.
«Для туристической отрасли сегодняшний рейс - это сигнал об интересном направлении. Однако это новый импульс не только для туризма, но и развития торгово-экономических связей», - сказал заместитель исполнительного директора «Азербайджанских Авиалиний» Джамиль Манизаде.
Более подробно узнать о расписании полетов, а также забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.